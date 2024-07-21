"Головоломка 2" уже почти стала самым кассовым мультфильмом в истории

Кассовые сборы "Головоломки 2" превысили 1,4 миллиарда долларов

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Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" превысили отметку в 1,4 миллиарда долларов. Соответствующие данные опубликованы на портале Box Office Mojo.

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

В общей сумме по состоянию на 21 июля анимационный проект заработал в мировом прокате 1 миллиард 405 тысяч долларов. Таким образом, "Головоломке 2" осталось собрать ещё 46 тысяч долларов, чтобы стать самым кассовым мультфильмом в истории. Сейчас рекордсменом является "Холодное сердце 2".

Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Тревожность, Зависть, Смущение и Скука.