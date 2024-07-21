Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные изобрели препарат, который может увеличить продолжительность жизни
Рассказываем, как повысить качество путешествия с помощью турфирмы
"РИ- Инвест" и "Транснефть" грызутся за сотни миллионов рублей
Эксперт рассказал, что не стоит делать с машиной перед продажей
Портативная пивоварня iGulu способна создать идеальное пиво
Объём морских поставок российской нефти снизился
Риски и затраты косметологии: что стоит знать
Несвоевременный перевод котёнка на взрослый корм может навредить здоровью питомца
Как глобальное потепление влияет на окрас насекомых
Актёр Арми Хаммер рассказал, почему не является каннибалом

Актёр Арми Хаммер опроверг обвинение в каннибализме

0:52
Кино

Актёр Арми Хаммер заявил журналисту Пирсу Моргану, что не является каннибалом. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Актёр Арми Хаммер опроверг обвинение в каннибализме
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Арми Хаммера, обвинения в каннибализме и сексуализированном насилии в отношении него появились на фоне добровольных половых актов и необычных ролевых игр. При этом актёр отметил, что никогда никого не ел.

"Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Вы должны действительно кого-то съесть", — заявил он.

Напомним, что в 2021 году Арми Хаммера обвинили в сексуализированном насилии и каннибализме. Однако в 2023-м его признали невиновным.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Самая красивая порода кошек в мире
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Последние материалы
"РИ- Инвест" и "Транснефть" грызутся за сотни миллионов рублей
Рассказываем, как повысить качество путешествия с помощью турфирмы
Эксперт рассказал, что не стоит делать с машиной перед продажей
Актёр Арми Хаммер опроверг обвинение в каннибализме
Портативная пивоварня iGulu способна создать идеальное пиво
Объём морских поставок российской нефти снизился
Риски и затраты косметологии: что стоит знать
Несвоевременный перевод котёнка на взрослый корм может навредить здоровью питомца
Как глобальное потепление влияет на окрас насекомых
Вице-президент АТОР Кобищанов: тур на Кипр стоит от 190 тысяч рублей на двоих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников