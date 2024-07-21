Актёр Арми Хаммер рассказал, почему не является каннибалом

Актёр Арми Хаммер опроверг обвинение в каннибализме

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Арми Хаммер заявил журналисту Пирсу Моргану, что не является каннибалом. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Арми Хаммера, обвинения в каннибализме и сексуализированном насилии в отношении него появились на фоне добровольных половых актов и необычных ролевых игр. При этом актёр отметил, что никогда никого не ел.

"Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Вы должны действительно кого-то съесть", — заявил он.

Напомним, что в 2021 году Арми Хаммера обвинили в сексуализированном насилии и каннибализме. Однако в 2023-м его признали невиновным.