Не мужчина, а Баба-Яга: как Георгий Милляр убедил соседку стать его женой

Играя Бабу-Ягу, Георгий Милляр вдохновлялся образом ялтинской старушки

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Георгий Милляр родился в семье Франца де Милльё, французского инженера-мостостроителя, приехавшего в Россию на работу, и Елизаветы Журавлёвой, дочери иркутского золотопромышленника.

Фото: YouTube канал ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, PDM

Детство Георгия проходило в роскоши, его воспитывала гувернантка, обучали трём языкам. К сожалению, его отец умер, когда мальчику не было и трёх лет. Став актёром, он поменял фамилию на вымышленную.

Свою первую роль Милляр получил в 35 лет — он пробовался на роль царя Гороха в сказке "По щучьему велению", которая стала режиссёрским дебютом Александра Роу. Впоследствии Роу снял 17 сказок, в каждой из которых играл Милляр.

Создавая образ Кащея Бессмертного, актёр вдохновлялся образами "Всадников апокалипсиса" Альбрехта Дюрера и рыцарей-тевтонцев. А для Бабы-Яги он списал внешность с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни Милляр был известен своими похабными шутками и пристрастием к алкоголю. Жил с матерью до 60 лет, когда, наконец, женился на своей соседке. На его предложение та заявила, что мужчины ей не нужны. Милляр в ответ пошутил, что он не мужчина, а Баба-Яга.