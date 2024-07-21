Не мужчина, а Баба-Яга: как Георгий Милляр убедил соседку стать его женой

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Играя Бабу-Ягу, Георгий Милляр вдохновлялся образом ялтинской старушки

1:19
Кино

Георгий Милляр родился в семье Франца де Милльё, французского инженера-мостостроителя, приехавшего в Россию на работу, и Елизаветы Журавлёвой, дочери иркутского золотопромышленника.

Играя Бабу-Ягу, Георгий Милляр вдохновлялся образом ялтинской старушки
Фото: YouTube канал ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, PDM

Детство Георгия проходило в роскоши, его воспитывала гувернантка, обучали трём языкам. К сожалению, его отец умер, когда мальчику не было и трёх лет. Став актёром, он поменял фамилию на вымышленную.

Свою первую роль Милляр получил в 35 лет — он пробовался на роль царя Гороха в сказке "По щучьему велению", которая стала режиссёрским дебютом Александра Роу. Впоследствии Роу снял 17 сказок, в каждой из которых играл Милляр.

Создавая образ Кащея Бессмертного, актёр вдохновлялся образами "Всадников апокалипсиса" Альбрехта Дюрера и рыцарей-тевтонцев. А для Бабы-Яги он списал внешность с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни Милляр был известен своими похабными шутками и пристрастием к алкоголю. Жил с матерью до 60 лет, когда, наконец, женился на своей соседке. На его предложение та заявила, что мужчины ей не нужны. Милляр в ответ пошутил, что он не мужчина, а Баба-Яга.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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