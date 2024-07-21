Майли Сайрус поделилась диетой, благодаря которой она экстремально похудела

Поклонники считают, что диета, благодаря которой Майли Сайрус похудела, это настоящая пытка. В СМИ появилась информация о диете, благодаря которой Майли Сайрус обрела феноменальную стройность.
Рацион артистки состоит главным образом из овощей. На завтрак она предпочитает зеленый смузи, на обед — помидоры, кукурузу, чечевицу и авокадо, а цукини, лук и простые макароны из цельного зерна — на ужин. В качестве перекуса она выбирает печенье и клубнику.
Диета Сайрус вызвал массу критики, так как в нем недостаточно белка. Поклонники отмечают, что "ужин выглядит унылым" и "лучше быть полнее, чем так питаться".
Сама Майли Сайрус призналась, что у нее непереносимость многих продуктов, поэтому она и соблюдает такую диету, чтобы не навредить здоровью.
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