В Los Angeles Times появилось объявление от Шайло Джоли-Питт об отказе от фамилии Питт

Дочь Брэда Питта сделала заявление в газете об отказе от фамилии отца

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Шайло Джоли-Питт, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, в мае официально отказалась от фамилии отца.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, CC BY-SA 3.0

Согласно американским законам, после завершения всех процедур это должно быть объявлено в газете. Такое объявление появилось в Los Angeles Times. В нём указано, что если кто-то не согласен с решением, он должен оспорить его до конца месяца.

По информации Daily Mail, ссылающейся на источник, Шайло сама наняла и оплатила адвоката для ведения этого дела. Инсайдер также рассказал о возможных причинах решения:

"Энджи не может об этом говорить. Но если спросите, связано ли это с насилием, то да, это часть причины".

Брэд Питт никак не прокомментировал решение дочери.