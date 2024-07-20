В Los Angeles Times появилось объявление от Шайло Джоли-Питт об отказе от фамилии Питт

Шайло Джоли-Питт, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, в мае официально отказалась от фамилии отца.
Согласно американским законам, после завершения всех процедур это должно быть объявлено в газете. Такое объявление появилось в Los Angeles Times. В нём указано, что если кто-то не согласен с решением, он должен оспорить его до конца месяца.
По информации Daily Mail, ссылающейся на источник, Шайло сама наняла и оплатила адвоката для ведения этого дела. Инсайдер также рассказал о возможных причинах решения:
"Энджи не может об этом говорить. Но если спросите, связано ли это с насилием, то да, это часть причины".
Брэд Питт никак не прокомментировал решение дочери.
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