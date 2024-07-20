Завершение истории: пятый сезон сериала "Очень странные дела" выйдет в 2025 году

Пятый сезон "Очень странных дел" выйдет в 2025 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос подтвердил, что пятый и финальный сезон популярного сериала "Очень странные дела" выйдет в 2025 году, сообщает портал Netflix Life.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Stranger Things, PDM

Точная дата релиза пока не названа, но портал предполагает, что сериал выйдет в июле, так как предыдущие сезоны выходили летом.

Сарандос также сообщил, что в 2025 году зрители увидят второй сезон "Уэнсдэй", второй сезон "Ночного агента" и второй сезон "Ван-Писа".

Изначально премьера "Очень странных дел" была назначена на 2024 год, но съёмки финального сезона были отложены из-за забастовки сценаристов. По словам братьев Дафферов, создателей сериала, в заключительном сезоне появятся идеи, не вошедшие во второй сезон, а действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

В пятом сезоне, кроме привычного каста из Вайноны Райдер, Дэвида Харбора и Финна Вулфхарда, также появится звезда фильмов о Терминаторе Линда Хэмилтон.

В ноябре 2023 года исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви заявил, что команда не собирается использовать технологию омоложения актёров, несмотря на то, что с момента окончания предыдущего сезона прошло несколько лет.