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Муж красивой внучки Михалкова после окончания МГИМО шьёт военную форму

Михалков породнился с чиновником Федерального агентства по управлению госимуществом

0:47
Кино

Красавица внучка Никиты Михалкова, дочь кинорежиссёра Артёма Михалкова и его первой жены Дарьи, недавно вышла замуж, и папарацци удалось узнать, кто стал её избранником.

Михалков породнился с чиновником Федерального агентства по управлению госимуществом
Фото: YouTube канал ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ by Скриншот видео YouTube канала ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ, PDM

Наталья связала свою жизнь с 24-летним предпринимателем Артёмом Степаненко. Его отец, Дмитрий Степаненко, занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сам Артём после окончания МГИМО занялся бизнесом и открыл производство по пошиву военной формы.

Наталья изучает искусство, предпочитает закрытый образ жизни и не мечтает об актёрской карьере. Девушка редко публикует посты в соцсетях, избегая излишнего внимания к своей персоне.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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