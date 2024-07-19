Муж красивой внучки Михалкова после окончания МГИМО шьёт военную форму

Михалков породнился с чиновником Федерального агентства по управлению госимуществом

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Красавица внучка Никиты Михалкова, дочь кинорежиссёра Артёма Михалкова и его первой жены Дарьи, недавно вышла замуж, и папарацци удалось узнать, кто стал её избранником.

Фото: YouTube канал ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ by Скриншот видео YouTube канала ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ, PDM

Наталья связала свою жизнь с 24-летним предпринимателем Артёмом Степаненко. Его отец, Дмитрий Степаненко, занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сам Артём после окончания МГИМО занялся бизнесом и открыл производство по пошиву военной формы.

Наталья изучает искусство, предпочитает закрытый образ жизни и не мечтает об актёрской карьере. Девушка редко публикует посты в соцсетях, избегая излишнего внимания к своей персоне.