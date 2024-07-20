Моя судьба началась со сказки: как живёт актёр, сыгравший Кая в "Снежной королеве

Вячеслав Цюпа, Кай из "Снежной королевы", рассказал, что до сих пор живёт в сказке

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Вячеслав Цюпа, актёр, сыгравший Кая в фильме "Снежная королева", в 11летнем возрасте впервые попал на съёмочную площадку. Работа над сказкой длилась целый год и проходила в разных местах: в Эстонии, карпатских лесах, у Финского залива и в павильонах студии "Ленфильм".

Фото: YouTube канал TheKrasopera by Скриншот видео YouTube канала TheKrasopera, PDM

После этой роли Вячеслав снялся ещё в нескольких фильмах: "Пассажир с "Экватора", "Тайна железной двери", "Осенние грозы" и "Белый Бим Чёрное ухо". На этом его актёрская карьера завершилась.

Позже Вячеслав окончил училище им. Гнесиных по классу фортепиано, затем поступил в ГИТИС и окончил его с красным дипломом, получив профессию режиссёра музыкального театра. Он работал в Ростове и Минске, а в 1999 году его пригласили на должность главного режиссёра Красноярского театра оперы и балета.

Сейчас Вячеславу Олеговичу Цюпе 69 лет. Он живёт в своём доме на берегу Енисея и с удовольствием смотрит каждый новый год сказку, где он сыграл Кая.