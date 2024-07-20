Больше никогда не будешь сниматься в кино: харрасмент по-советски. Режиссёр Пырьев угрожал оставить Васильеву без ролей

Вера Васильева несколько лет не снималась в кино после отказа Ивану Пырьеву

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Вера Васильева родилась в Москве в 1925 году в простой семье. Отец работал шофёром, а мать получила коммерческое образование и изучала французский язык, но затем посвятила себя семье.

Фото: YouTube канал Телеканал Культура by Скриншот видео YouTube канала Телеканал Культура, PDM

С детства Вера Васильева мечтала о сцене, и после окончания школы поступила в Московское городское театральное училище. Она начала сниматься в кино на третьем курсе, сыграв небольшую роль в комедии "Близнецы".

Но настоящий успех пришёл к ней после роли буфетчицы Насти Гусенковой в комедии "Сказание о земле Сибирской". После выхода фильма в прокат известный режиссёр Иван Пырьев пригласил её на банкет, где в какой-то момент схватил Веру за руку и попытался поцеловать.

"Пора бы тебе меня отблагодарить!", --потребовал режиссёр.

Вера сумела вырваться и бросилась вон из комнаты.

"Ты больше никогда не будешь сниматься в кино!", — услышала она вслед.

После этого она действительно не получала ролей несколько лет. Этот случай Вера Васильева описала в своей книге, но впоследствии жалела об этом. Как бы то ни было, актриса была благодарна Пырьеву за свою самую любимую роль в "Сказании о земле Сибирской", которая принесла ей Сталинскую премию.