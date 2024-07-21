Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно выбрать цвета для спальни
Сын Мадонны столкнулся с финансовыми трудностями
Почему кошки спят до 17 часов в сутки
Регулярные физические нагрузки по 10 минут в день снижают риск заболеваний сердца
Преступные группировки взрывают банкоматы в Германии
В Центробанке разработали новые методики страхования жизни
Товарооборот Японии и России снизился: поставки автомобилей упали на 19,6%
Туристы не смогли получить компенсацию морального вреда после отдыха в Париже
Маринад для шашлыка с эстрагоном и "Тархуном": необычный летний вариант
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд хотел бы сыграть в фильме о Голлуме

Элайджа Вуд хочет вернуться к роли Фродо в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума"

0:51
Кино

Актёр Элайджа Вуд выразил желание исполнить роль Фродо Бэггинса в предстоящем фильме "Властелин колец: Охота на Голлума". Об этом пишет портал JoBlo.

Элайджа Вуд хочет вернуться к роли Фродо в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам актёра, принять участие в картине было бы "просто невероятно". 

"Это было бы просто невероятно. Должен сказать, что любое возвращение в Новую Зеландию для работы с этими людьми в контексте того мира было бы прыжком обратно в мир, который я так люблю и который так много для меня значит. Так что да, это было бы потрясающе", — заявил он.

Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" состоится в 2026 году. В центре сюжета будет находиться предыстория Голлума. В картине раскроют моменты, которые не были затронуты в предыдущих проектах франшизы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Самая красивая порода кошек в мире
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы
Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Станут вашими верными друзьями: пятёрка самых добрых пород кошек
Последние материалы
Почему кошки спят до 17 часов в сутки
Регулярные физические нагрузки по 10 минут в день снижают риск заболеваний сердца
Элайджа Вуд хочет вернуться к роли Фродо в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума"
Преступные группировки взрывают банкоматы в Германии
В Центробанке разработали новые методики страхования жизни
Туристы не смогли получить компенсацию морального вреда после отдыха в Париже
Товарооборот Японии и России снизился: поставки автомобилей упали на 19,6%
Маринад для шашлыка с эстрагоном и "Тархуном": необычный летний вариант
Южная Коря разрабатывает лазерный Южная Коря будкомплекс "Звезда смерти" против КНДР
Как скрыть недостатки стен с помощью декоративной штукатурки и шпаклевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников