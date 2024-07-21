Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд хотел бы сыграть в фильме о Голлуме

Актёр Элайджа Вуд выразил желание исполнить роль Фродо Бэггинса в предстоящем фильме "Властелин колец: Охота на Голлума". Об этом пишет портал JoBlo.
По словам актёра, принять участие в картине было бы "просто невероятно".
"Это было бы просто невероятно. Должен сказать, что любое возвращение в Новую Зеландию для работы с этими людьми в контексте того мира было бы прыжком обратно в мир, который я так люблю и который так много для меня значит. Так что да, это было бы потрясающе", — заявил он.
Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" состоится в 2026 году. В центре сюжета будет находиться предыстория Голлума. В картине раскроют моменты, которые не были затронуты в предыдущих проектах франшизы.
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