Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд хотел бы сыграть в фильме о Голлуме

Элайджа Вуд хочет вернуться к роли Фродо в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума"

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Элайджа Вуд выразил желание исполнить роль Фродо Бэггинса в предстоящем фильме "Властелин колец: Охота на Голлума". Об этом пишет портал JoBlo.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам актёра, принять участие в картине было бы "просто невероятно".

"Это было бы просто невероятно. Должен сказать, что любое возвращение в Новую Зеландию для работы с этими людьми в контексте того мира было бы прыжком обратно в мир, который я так люблю и который так много для меня значит. Так что да, это было бы потрясающе", — заявил он.

Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" состоится в 2026 году. В центре сюжета будет находиться предыстория Голлума. В картине раскроют моменты, которые не были затронуты в предыдущих проектах франшизы.