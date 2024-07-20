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Деми Мур пообещала оставаться рядом с Брюсом Уиллисом, несмотря на деменцию

Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается

1:03
Кино

Актриса Деми Мур пообещала оставаться рядом с бывшим супругом Брюсом Уиллисом, несмотря на ухудшение состояния его здоровья. Об этом пишет In Touch со ссылкой на инсайдера.

Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам источника, деменция актёра прогрессирует. У Брюса Уиллиса есть нарушения речи, а в некоторые дни он не говорит совсем. Близкие понимают его по взгляду. При этом иногда актёр перестаёт узнавать своё окружение, в том числе и Деми Мур.

Однако, несмотря на деменцию, актриса видится с Брюсом Уиллисом минимум раз в неделю. По словам инсайдера, Деми Мур "никогда не оставит и не подведёт" бывшего мужа.

Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке больше 10 лет — до 2000 года. Однако они стали поддерживать связь даже после развода. В 2022 году врачи обнаружили у Брюса Уиллиса деменцию. Из-за диагноза актёр завершил карьеру. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается
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