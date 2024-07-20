Хоррор "Собиратель душ" с Николасом Кейджем возглавил американский прокат, собрав 22,6 млн долларов

Новый фильм ужасов с Николасом Кейджем стал лидером американского проката

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

В США кинопрокат возглавил хоррор "Собиратель душ". Фильм ужасов рассказывающий о сотруднике ФБР, которая пытается найти и остановить серийного убийцу, уже собрал 22,6 миллионов долларов, несмотря на то, что его начали показывать только 12 июля.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Для фильма с бюджетом около 12 миллионов долларов это огромный успех. Он стал самым успешным проектом 2024 года с рейтингом R, что означает, что его запрещено смотреть несовершеннолетним.

В картине, где маньяка сыграл Николас Кейдж, его персонажа сравнивают с культовым Ганнибалом Лектером из "Молчания ягнят". Агента ФБР, которого играет Майка Монро, сопоставляют с Клариссой, роль которой исполнила Джоди Фостер, сообщает портал "Киноафиша".

Отзывы в интернете наполнены такими комментариями, как "Великолепно", "Очень страшно", "Невероятно", "Кошмарно. Надо смотреть".

Российским поклонникам жанра придётся немного подождать — в России фильм выйдет в прокат с 25 июля.