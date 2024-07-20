Брэд Питт пересмотрел свои привычки: как новая любовь вдохновила актёра на перемены

Брэд Питт перестал быть "вонючим папой" благодаря новой возлюбленной

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Брэд Питт уже давно является одним из главных секс-символов мирового кинематографа. Он талантлив, обаятелен и привлекателен. Но даже у этого актёра есть свои недостатки.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, CC BY 2.0

Оказывается, многие годы Питт отказывался регулярно принимать ванны и душ. Он полагал, что это вредно для кожи и может ускорить старение. Вместо этого он использовал влажные салфетки для подмышек и ограничивался мытьём водой и мылом, когда это было необходимо. Дезодоранты и парфюм ему не нравились.

Зарубежные СМИ писали, что его дети часто критиковали его за это, называя "вонючим папой". Анджелина Джоли отмечала, что иногда от Питта пахло, как от пастушьей собаки. Но актёр верил, что такой образ жизни помогает ему оставаться молодым, хотя это и было довольно неприятно.

Однако в новых отношениях Брэд Питт изменился. Инес де Рамон заставила его следить за собой. Теперь он часто принимает душ, посещает бассейн и занимается йогой. Питт также советуется с Инес по поводу выбора одежды и не возражает против использования парфюма.