Брэд Питт уже давно является одним из главных секс-символов мирового кинематографа. Он талантлив, обаятелен и привлекателен. Но даже у этого актёра есть свои недостатки.
Оказывается, многие годы Питт отказывался регулярно принимать ванны и душ. Он полагал, что это вредно для кожи и может ускорить старение. Вместо этого он использовал влажные салфетки для подмышек и ограничивался мытьём водой и мылом, когда это было необходимо. Дезодоранты и парфюм ему не нравились.
Зарубежные СМИ писали, что его дети часто критиковали его за это, называя "вонючим папой". Анджелина Джоли отмечала, что иногда от Питта пахло, как от пастушьей собаки. Но актёр верил, что такой образ жизни помогает ему оставаться молодым, хотя это и было довольно неприятно.
Однако в новых отношениях Брэд Питт изменился. Инес де Рамон заставила его следить за собой. Теперь он часто принимает душ, посещает бассейн и занимается йогой. Питт также советуется с Инес по поводу выбора одежды и не возражает против использования парфюма.
"Инес заставила его пахнуть, как роза", — шутят друзья Брэда.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.