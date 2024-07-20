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Вдовец Анастасии Заворотнюк подал иск к застройщику из-за квартиры супруги

Пётр Чернышёв подал в суд на застройщика из-за квартиры Анастасии Заворотнюк

0:37
Кино

Фигурист Пётр Чернышёв, вдовец звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, подал иск к компании-застройщику из-за квартиры, которая досталась ему в наследство от жены. Об этом пишет Комсомольская правда. 

Пётр Чернышёв подал в суд на застройщика из-за квартиры Анастасии Заворотнюк
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

По информации издания, причиной судебных разбирательств выступило неисполнение компанией обязательств перед участниками долевого строительства. Предположительно, застройщик не сдал новостройку вовремя.

Ранее Pravda.Ru писала, что близкие Анастасии Заворотнюк назвали любимые роли актрисы в кино.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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