Вдовец Анастасии Заворотнюк подал иск к застройщику из-за квартиры супруги

Пётр Чернышёв подал в суд на застройщика из-за квартиры Анастасии Заворотнюк

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Фигурист Пётр Чернышёв, вдовец звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, подал иск к компании-застройщику из-за квартиры, которая досталась ему в наследство от жены. Об этом пишет Комсомольская правда.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

По информации издания, причиной судебных разбирательств выступило неисполнение компанией обязательств перед участниками долевого строительства. Предположительно, застройщик не сдал новостройку вовремя.

Ранее Pravda.Ru писала, что близкие Анастасии Заворотнюк назвали любимые роли актрисы в кино.