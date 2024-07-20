Вдовец Анастасии Заворотнюк подал иск к застройщику из-за квартиры супруги

Фигурист Пётр Чернышёв, вдовец звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, подал иск к компании-застройщику из-за квартиры, которая досталась ему в наследство от жены. Об этом пишет Комсомольская правда.
По информации издания, причиной судебных разбирательств выступило неисполнение компанией обязательств перед участниками долевого строительства. Предположительно, застройщик не сдал новостройку вовремя.
Ранее Pravda.Ru писала, что близкие Анастасии Заворотнюк назвали любимые роли актрисы в кино.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.