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Рекордный рост: число подписчиков российских стриминговых сервисов достигло 50 миллионов в 2024 году

Онлайн-кинотеатры России привлекли более 50 млн подписчиков

1:44
Кино

Агентство TelecomDaily подвело итоги первой половины 2024 года по популярности онлайн-кинотеатров. Согласно последнему исследованию, общее количество подписчиков российских стриминговых сервисов превысило 50 миллионов человек.

Онлайн-кинотеатры России привлекли более 50 млн подписчиков
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Лидером по числу подписчиков остаётся "Кинопоиск" с аудиторией в 13,2 миллиона человек и приростом 30,5% по сравнению с прошлым годом. На втором месте — "Иви" с 9,4 миллиона подписчиков (+29,1%), замыкает тройку Okko с 8,3 миллиона (+66,4%). Четвёртое место занял Wink с 7,8 миллиона подписчиков (+95,9%), а пятое — Kion с 6,2 миллиона (+89,4%).

Примечательно, что Wink лидирует среди крупнейших сервисов по доле платных абонентов — их процент составляет 76%. На втором месте — "Кинопоиск" (74%), на третьем — Okko и Kion (по 69%), далее идут Premier (61%), Start (57%) и "Иви" (56%).

В платном сегменте рынка лидирует "Кинопоиск" с долей 27%. На втором месте — Wink (16,2%), на третьем — Okko (15,7%), на четвёртом — "Иви" (14,8%), и на пятом — Kion (11,9%).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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