Стало известно содержание тайных писем Александра Ширвиндта к супруге

Александр Ширвиндт называл жену "кисой" и "птенчиком" в тайных письмах

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

В Московском академическом театре сатиры 19 июля состоялся эстрадный спектакль "Планета Ширвиндт". В ходе вечера памяти стало известно содержание тайных писем народного артиста РСФСР, которые он посвятил жене. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Коллеги и ученики актёра зачитали и обыграли трогательные письма к супруге. В посланиях Александр Ширвиндт называл свою избранницу "кисой" и "птенчиком". Кроме того, он признавался, что устал от гастролей, а также мечтал возвратиться домой и поцеловать жену "крепко-прекрепко".

Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Он был женат на архитекторе Наталье Белоусовой.