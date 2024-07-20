Стало известно содержание тайных писем Александра Ширвиндта к супруге

В Московском академическом театре сатиры 19 июля состоялся эстрадный спектакль "Планета Ширвиндт". В ходе вечера памяти стало известно содержание тайных писем народного артиста РСФСР, которые он посвятил жене. Об этом пишет издание NEWS.ru.
Коллеги и ученики актёра зачитали и обыграли трогательные письма к супруге. В посланиях Александр Ширвиндт называл свою избранницу "кисой" и "птенчиком". Кроме того, он признавался, что устал от гастролей, а также мечтал возвратиться домой и поцеловать жену "крепко-прекрепко".
Напомним, что Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Он был женат на архитекторе Наталье Белоусовой.
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