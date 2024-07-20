Глава Marvel Studios удостоится звезды на "Аллее славы"

Кевин Файги получит звезду на голливудской "Аллее славы"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги удостоится звезды на голливудской "Аллее славы". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте награды.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Торжественная церемония состоится 25 июля перед историческим кинотеатром El Capitan. При этом на мероприятии будут присутствовать звёзды предстоящего фильма "Дэдпул и Росомаха" — Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Звезда Кевина Файги станет 2785-й заложенной наградой на "Аллее славы".

Ранее Pravda.Ru писала, что глава Marvel Studios назвал главную цель создания фильмов студии.