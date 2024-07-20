Глава Marvel Studios удостоится звезды на "Аллее славы"

Глава Marvel Studios Кевин Файги удостоится звезды на голливудской "Аллее славы". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте награды.
Торжественная церемония состоится 25 июля перед историческим кинотеатром El Capitan. При этом на мероприятии будут присутствовать звёзды предстоящего фильма "Дэдпул и Росомаха" — Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Звезда Кевина Файги станет 2785-й заложенной наградой на "Аллее славы".
Ранее Pravda.Ru писала, что глава Marvel Studios назвал главную цель создания фильмов студии.
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