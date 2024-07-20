Стало известно, как съёмочная команда отреагировала на Хью Джекмана в костюме Росомахи

Съёмочная команда расчувствовалась, когда увидела Хью Джекмана в костюме Росомахи

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Продюсер предстоящего фильма "Дэдпул и Росомаха" Венди Джейкобсон рассказала, что съёмочная команда расчувствовалась, когда увидела Хью Джекмана в классическом костюме Росомахи. Об этом пишет издание Variety.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

По словам Венди Джейкобсон, Хью Джекмана в классическом костюме Росомахи впервые увидели на тестовых съёмках. Тогда заплакали даже мужчины.

"Это было одно из самых безумных событий. Это были тестовые съёмки. Увидеть Хью Джекмана в жёлто-синем костюме было ошеломляюще. Даже взрослые мужчины на площадке не могли сдержать слёз. Так что мы сразу поняли, что это будет нечто особенное", — сообщила продюсер "Дэдпула и Росомахи".

Напомним, что мировая премьера фильма состоится 26 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.