В России начали снимать комедийный сериал "Афоня" с Виктором Бычковым

Стартовали съёмки комедии "Афоня"

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Телеканал ТНТ, компании "Кинотека" и "Биг Скрин Продакшн" начали работать над комедийным сериалом "Афоня". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёров выступают Константин Трофимов и Василий Свиридов. В ленте принимают участие Виктор Бычков, Тимофей Зайцев, Анна Ардова и другие актёры. Дата выхода "Афони" пока не сообщается.

По сюжету у скромного пенсионера есть единственный друг — домовой Афоня. Он является сотрудником потустороннего ГБУ "Жилищник". Домовой решает устроить своему другу сюрприз в качестве нового дома. Однако это доставляет героям проблемы.