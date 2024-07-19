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Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер фильма "Зверёк" с Константином Хабенским: премьера этой осенью

Короткометражный фильм "Зверёк" с Константином Хабенским появится этой осенью

1:00
Кино

В онлайн-кинотеатре Wink был опубликован дебютный трейлер короткометражного фильма "Зверёк" с участием Константина Хабенского. В ролике раскрывается сюжетная завязка и представлены главные герои фильма.

Короткометражный фильм "Зверёк" с Константином Хабенским появится этой осенью
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Wink, PDM

Согласно сюжету, молодая актриса Соня, потеряв надежду попасть на прослушивание к известному художественному руководителю театра, устраивается работать на съёмочную площадку фильма, в котором он участвует. В этом ей помогает Ваня, влюблённый в неё.

В актёрский состав также вошли Александра Ребенок, Ольга Воронина, Сергей Беляев, Аня Чиповская, Александр Усов, Полина Романова, Павел Филиппов и другие. Режиссёром и соавтором сценария стала победительница Конкурса короткометражного кино Ирина Прохорова.

Премьера фильма "Зверёк" состоится осенью на стриминговом сервисе Wink. Точная дата релиза пока не разглашается.

Фильм Зверек | Трейлер (2024) | Константин Хабенский, Аня Чиповская
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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