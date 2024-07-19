Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер фильма "Зверёк" с Константином Хабенским: премьера этой осенью

Короткометражный фильм "Зверёк" с Константином Хабенским появится этой осенью

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В онлайн-кинотеатре Wink был опубликован дебютный трейлер короткометражного фильма "Зверёк" с участием Константина Хабенского. В ролике раскрывается сюжетная завязка и представлены главные герои фильма.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Wink, PDM

Согласно сюжету, молодая актриса Соня, потеряв надежду попасть на прослушивание к известному художественному руководителю театра, устраивается работать на съёмочную площадку фильма, в котором он участвует. В этом ей помогает Ваня, влюблённый в неё.

В актёрский состав также вошли Александра Ребенок, Ольга Воронина, Сергей Беляев, Аня Чиповская, Александр Усов, Полина Романова, Павел Филиппов и другие. Режиссёром и соавтором сценария стала победительница Конкурса короткометражного кино Ирина Прохорова.

Премьера фильма "Зверёк" состоится осенью на стриминговом сервисе Wink. Точная дата релиза пока не разглашается.