В 1966 году на съёмочной площадке фильма "Война и мир" фотограф запечатлел Владислава Стржельчика читающим газету "Правда" в гриме и костюме Наполеона.
Несмотря на то, что актёр был значительно выше императора, он смог невероятно убедительно воплотить образ Наполеона на экране. Этому способствовали как мастерство операторов, так и природный аристократизм Стржельчика, которому часто доставались роли высокопоставленных военных и вельмож.
В этой киноэпопее актёр был настолько органичен в роли полководца Наполеона, что, когда съёмочная группа приехала в Париж, французы засыпали Владислава Стржельчика цветами.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.