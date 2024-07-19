За что французы засыпали Владислава Стржельчика цветами

Фотограф запечатлел Наполеона читающим "Правду" на съёмках "Войны и мира"

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В 1966 году на съёмочной площадке фильма "Война и мир" фотограф запечатлел Владислава Стржельчика читающим газету "Правда" в гриме и костюме Наполеона.

Несмотря на то, что актёр был значительно выше императора, он смог невероятно убедительно воплотить образ Наполеона на экране. Этому способствовали как мастерство операторов, так и природный аристократизм Стржельчика, которому часто доставались роли высокопоставленных военных и вельмож.

В этой киноэпопее актёр был настолько органичен в роли полководца Наполеона, что, когда съёмочная группа приехала в Париж, французы засыпали Владислава Стржельчика цветами.