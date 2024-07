Анджелина Джоли призывает Брэда Питта завершить конфликт из-за продажи доли в их винодельне

Анджелина Джоли обратилась к Брэду Питту с просьбой прекратить судебные разбирательства, связанные с их винодельней Château Miraval. Когда-то Джоли продала свою долю российскому миллиардеру, не предупредив об этом своего бывшего мужа.

