Анджелина Джоли призывает Брэда Питта завершить конфликт из-за продажи доли в их винодельне

Анджелина Джоли обратилась к Брэду Питту с просьбой прекратить судебные разбирательства, связанные с их винодельней Château Miraval. Когда-то Джоли продала свою долю российскому миллиардеру, не предупредив об этом своего бывшего мужа.
Питт, в ответ на это, стремится признать сделку незаконной и привлечь Джоли к ответственности. Анджелина утверждает, что её экс-супруг отказался выкупать её акции, пока она не подпишет соглашение о неразглашении их личной жизни.
Юридический представитель Джоли Пол Мерфи сообщил изданию Page Six, что Брэд контролирует всю их бывшую совместную собственность, включая винодельню, и при этом требует ещё больше, пытаясь взыскать с Джоли 67 миллионов долларов штрафа.
По словам адвоката, действия Питта указывают на его желание сохранить контроль над Джоли. Актёр опасается, что она может раскрыть прессе больше подробностей о домашнем насилии и его зависимостях.
"Мы не удивлены таким поведением. В то же время Джоли вновь просит мистера Питта прекратить конфликт и направить семью к исцелению. Если он не отзовёт иск, у Анджелины не останется иного выбора, кроме как предоставить новые доказательства, опровергающие его утверждения", — подытожил юрист.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.