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Анджелина Джоли призывает Брэда Питта завершить конфликт из-за продажи доли в их винодельне

Анджелина Джоли призывает Брэда Питта отказаться от судебного иска против неё

Кино

Анджелина Джоли обратилась к Брэду Питту с просьбой прекратить судебные разбирательства, связанные с их винодельней Château Miraval. Когда-то Джоли продала свою долю российскому миллиардеру, не предупредив об этом своего бывшего мужа.

Анджелина Джоли призывает Брэда Питта отказаться от судебного иска против неё
Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Питт, в ответ на это, стремится признать сделку незаконной и привлечь Джоли к ответственности. Анджелина утверждает, что её экс-супруг отказался выкупать её акции, пока она не подпишет соглашение о неразглашении их личной жизни.

Юридический представитель Джоли Пол Мерфи сообщил изданию Page Six, что Брэд контролирует всю их бывшую совместную собственность, включая винодельню, и при этом требует ещё больше, пытаясь взыскать с Джоли 67 миллионов долларов штрафа.

По словам адвоката, действия Питта указывают на его желание сохранить контроль над Джоли. Актёр опасается, что она может раскрыть прессе больше подробностей о домашнем насилии и его зависимостях.

"Мы не удивлены таким поведением. В то же время Джоли вновь просит мистера Питта прекратить конфликт и направить семью к исцелению. Если он не отзовёт иск, у Анджелины не останется иного выбора, кроме как предоставить новые доказательства, опровергающие его утверждения", — подытожил юрист.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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