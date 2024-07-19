Анджелина Джоли призывает Брэда Питта завершить конфликт из-за продажи доли в их винодельне

Анджелина Джоли призывает Брэда Питта отказаться от судебного иска против неё

Анджелина Джоли обратилась к Брэду Питту с просьбой прекратить судебные разбирательства, связанные с их винодельней Château Miraval. Когда-то Джоли продала свою долю российскому миллиардеру, не предупредив об этом своего бывшего мужа.

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Питт, в ответ на это, стремится признать сделку незаконной и привлечь Джоли к ответственности. Анджелина утверждает, что её экс-супруг отказался выкупать её акции, пока она не подпишет соглашение о неразглашении их личной жизни.

Юридический представитель Джоли Пол Мерфи сообщил изданию Page Six, что Брэд контролирует всю их бывшую совместную собственность, включая винодельню, и при этом требует ещё больше, пытаясь взыскать с Джоли 67 миллионов долларов штрафа.

По словам адвоката, действия Питта указывают на его желание сохранить контроль над Джоли. Актёр опасается, что она может раскрыть прессе больше подробностей о домашнем насилии и его зависимостях.