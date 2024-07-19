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Звезда сериала "Пацаны" Энтони Старр объяснил, почему усталость от супергероев — это миф

Звезда "Пацанов" Энтони Старр обсудил феномен усталости от супергероев

0:58
Кино

В недавнем интервью Энтони Старр, звезда сериала "Пацаны", высказался на популярную тему — усталость от супергероев. По его мнению, феномен заключается в переизбытке контента о героях, что приводит к утомлению аудитории.

Звезда "Пацанов" Энтони Старр обсудил феномен усталости от супергероев
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Prime Video, PDM

Однако Старр, исполняющий роль Хоумлендера в "Пацанах", уверен, что никакой усталости от супергероев на самом деле нет. Он считает, что можно заинтересовать любого человека, если умело рассказывать истории и делать их увлекательными.

Говоря о сериале "Пацаны", Старр подчеркнул, что шоу выбрало уникальный стиль и неповторимую подачу.

"Я думаю, что каждый будет по-настоящему заинтересован в рассказывании историй, если всё будет сделано правильно. У "Пацанов" выбран очень правильный ракурс", — отметил актёр.

Четвёртый сезон сериала завершился, и теперь зрители с нетерпением ждут пятый сезон, который станет финальным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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