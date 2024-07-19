Василий Ливанов много лет играл Шерлока Холмса: мог бы актёр раскрыть настоящее преступление?

Василий Ливанов говорил, что актёр сыгравший Карла Маркса, не напишет "Капитал"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Однажды актёр Василий Ливанов выступал в крупном правоохранительном учреждении в зале, где сидели и высокопоставленные лица.

Фото: YouTube канал Detective Holmes by Скриншот видео YouTube канала Detective Holmes, PDM

Один из присутствующих, с большими звёздами на погонах, задал Ливанову вопрос:

"Василий Борисович, вы несколько лет играли в фильмах Шерлока Холмса. А могли бы вы сейчас раскрыть уголовное преступление?"

"Понимаете ли, дорогие товарищи… Вот, например, Игорь Кваша сыграл Карла Маркса. Но я совсем не уверен, что сейчас он пишет продолжение "Капитала". Я ответил на ваш вопрос?", — парировал актёр.

Зал, восхищённый остроумием актёра, разразился аплодисментами и смехом.