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Василий Ливанов много лет играл Шерлока Холмса: мог бы актёр раскрыть настоящее преступление?

Василий Ливанов говорил, что актёр сыгравший Карла Маркса, не напишет "Капитал"

0:44
Кино

Однажды актёр Василий Ливанов выступал в крупном правоохранительном учреждении в зале, где сидели и высокопоставленные лица.

Василий Ливанов говорил, что актёр сыгравший Карла Маркса, не напишет "Капитал"
Фото: YouTube канал Detective Holmes by Скриншот видео YouTube канала Detective Holmes, PDM

Один из присутствующих, с большими звёздами на погонах, задал Ливанову вопрос:

"Василий Борисович, вы несколько лет играли в фильмах Шерлока Холмса. А могли бы вы сейчас раскрыть уголовное преступление?"

"Понимаете ли, дорогие товарищи… Вот, например, Игорь Кваша сыграл Карла Маркса. Но я совсем не уверен, что сейчас он пишет продолжение "Капитала". Я ответил на ваш вопрос?", — парировал актёр.

Зал, восхищённый остроумием актёра, разразился аплодисментами и смехом.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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