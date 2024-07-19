Колин Жост рассказал о своей реакции на романтические сцены с участием Скарлетт Йоханссон

Супруг Скарлетт Йоханссон поделился своим мнением о поцелуях жены на съёмках

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Колин Жост, муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон, поделился своим отношением к кинематографическим сценам, в которых его жена целуется с коллегами-мужчинами. Звезда фильма "Чёрная Вдова" участвовала в романтических эпизодах с Брэдли Купером, Мэттом Дэймоном, Хью Джекманом и другими.

Фото: commons.wikimedia.org by Canal22, CC BY 3.0

По словам сценариста, он научился не испытывать ревность к Йоханссон, иначе это вызвало бы серьёзные проблемы.

"Два года назад Скарлетт получила премию Американской синематеки, и в тот вечер показали монтажный ролик с её поцелуями. Тогда я подумал: "Ладно, вот и всё. Я рад, что кто-то собрал всё в одном месте"", — рассказал Жост.

Недавно звезда франшизы "Мстители" представила новую романтическую комедию "Покажи мне Луну", где сыграла возлюбленную Ченнинга Татума. В фильме также есть эпизодическая роль у Жоста.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост начали встречаться в 2017 году, а через три года поженились. В 2021 году у пары родился сын. Кроме того, актриса воспитывает дочь Роуз, рождённую в браке с французским журналистом Роменом Дориаком в 2014 году.