Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса "Дэдпул и Росомаха" с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Студия Marvel выпустила финальный трейлер кинокомикса "Дэдпул и Росомаха". Международная премьера фильма состоится 26 июля.
Главные роли в проекте исполнили популярные актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, которые уже давно завоевали сердца зрителей своими предыдущими работами в супергеройских франшизах. По сюжету фильма, Уэйд Уилсон, известный также как Дэдпул, вынужден вновь надеть костюм своего альтер-эго и, с помощью своего заклятого друга Росомахи, попытаться изменить ход истории.
Режиссёром третьей части стал Шон Леви ("Ночь в музее"). Премьера в России запланирована на 29 июля.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.