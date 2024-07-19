Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса "Дэдпул и Росомаха" с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом

Студия Marvel выпустила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

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Студия Marvel выпустила финальный трейлер кинокомикса "Дэдпул и Росомаха". Международная премьера фильма состоится 26 июля.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Ryan Reynolds, PDM

Главные роли в проекте исполнили популярные актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, которые уже давно завоевали сердца зрителей своими предыдущими работами в супергеройских франшизах. По сюжету фильма, Уэйд Уилсон, известный также как Дэдпул, вынужден вновь надеть костюм своего альтер-эго и, с помощью своего заклятого друга Росомахи, попытаться изменить ход истории.

Режиссёром третьей части стал Шон Леви ("Ночь в музее"). Премьера в России запланирована на 29 июля.