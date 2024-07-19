Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 марок авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами
В июне банки выдали 788 миллиардов рублей ипотек, подсчитал ЦБ
Ученые предупредили: снижение уровня кислорода в воде несет угрозу для планеты
Названы перспективы возможного ухода Байдена из президентской гонки
Стало известно, как сделать кошку более ласковой
Можно ли фотографировать мосты в Петербурге
Василий Ливанов говорил, что актёр сыгравший Карла Маркса, не напишет "Капитал"
База отдыха "Кижи" в Медвежьегорском районе продаётся за 15,9 млн рублей
Какие выплаты к 1 сентября существуют в РФ?
Россияне значительно увеличили время просмотра фильмов и сериалов на онлайн-платформах в 2024 году

Россияне активнее смотрят фильмы и сериалы на онлайн-платформах

3:00
Кино

За первые шесть месяцев 2024 года общее время, проведённое зрителями за просмотром фильмов и сериалов на онлайн-платформах, увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольшую активность в использовании онлайн-кинотеатров проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет, при этом мужчины составляют основную часть пользователей. Эти данные были получены в результате совместного исследования "Мегафона" и Start.

Россияне активнее смотрят фильмы и сериалы на онлайн-платформах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Среди сериалов россияне чаще всего выбирают драмы, что связано с популярностью сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", интерес к которому сохранился и в 2024 году. Также популярны сериалы в жанрах комедия и мелодрама. Тройку самых быстрорастущих жанров возглавляют драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).

В категории фильмов россияне предпочитают комедии, количество просмотров которых выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост показали фильмы в жанрах научной фантастики (+91%), исторические (+42%) и семейные фильмы (+34%).

По данным "Мегафона", более половины интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (более 56%). В 2024 году эта доля была наивысшей у кинотеатра Wink — 57%. Однако есть стриминговые платформы, где преобладает женская аудитория, такие как IVI и Start, где женщины потребляют более 60% трафика.

В настоящее время около 70% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на россиян в возрасте от 25 до 44 лет, из них 38% — на возрастную группу 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах Premier (13% всего трафика) и "Кинопоиск" (12%), а аудитория старше 45 лет чаще пользуется платформой "Смотрим.ру" — около 40% от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе, во время новогодних праздников, а наименьший — в мае. Чаще всего зрители выбирают вечернее время после 18 часов для просмотра онлайн-контента, а самым популярным днем для кинопросмотра является воскресенье.

Самые активные зрители онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Краснодарском крае — на эти регионы приходится половина всего интернет-трафика данного сегмента. В пятёрку лидеров также входят Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
Топ-5 марок авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами
В июне банки выдали 788 миллиардов рублей ипотек, подсчитал ЦБ
Ученые предупредили: снижение уровня кислорода в воде несет угрозу для планеты
Названы перспективы возможного ухода Байдена из президентской гонки
Стало известно, как сделать кошку более ласковой
Можно ли фотографировать мосты в Петербурге
Россияне активнее смотрят фильмы и сериалы на онлайн-платформах
Василий Ливанов говорил, что актёр сыгравший Карла Маркса, не напишет "Капитал"
База отдыха "Кижи" в Медвежьегорском районе продаётся за 15,9 млн рублей
Какие выплаты к 1 сентября существуют в РФ?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников