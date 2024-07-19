Россияне значительно увеличили время просмотра фильмов и сериалов на онлайн-платформах в 2024 году

Россияне активнее смотрят фильмы и сериалы на онлайн-платформах

3:00 Your browser does not support the audio element. Кино

За первые шесть месяцев 2024 года общее время, проведённое зрителями за просмотром фильмов и сериалов на онлайн-платформах, увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольшую активность в использовании онлайн-кинотеатров проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет, при этом мужчины составляют основную часть пользователей. Эти данные были получены в результате совместного исследования "Мегафона" и Start.

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Среди сериалов россияне чаще всего выбирают драмы, что связано с популярностью сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", интерес к которому сохранился и в 2024 году. Также популярны сериалы в жанрах комедия и мелодрама. Тройку самых быстрорастущих жанров возглавляют драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).

В категории фильмов россияне предпочитают комедии, количество просмотров которых выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост показали фильмы в жанрах научной фантастики (+91%), исторические (+42%) и семейные фильмы (+34%).

По данным "Мегафона", более половины интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (более 56%). В 2024 году эта доля была наивысшей у кинотеатра Wink — 57%. Однако есть стриминговые платформы, где преобладает женская аудитория, такие как IVI и Start, где женщины потребляют более 60% трафика.

В настоящее время около 70% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на россиян в возрасте от 25 до 44 лет, из них 38% — на возрастную группу 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах Premier (13% всего трафика) и "Кинопоиск" (12%), а аудитория старше 45 лет чаще пользуется платформой "Смотрим.ру" — около 40% от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе, во время новогодних праздников, а наименьший — в мае. Чаще всего зрители выбирают вечернее время после 18 часов для просмотра онлайн-контента, а самым популярным днем для кинопросмотра является воскресенье.

Самые активные зрители онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Краснодарском крае — на эти регионы приходится половина всего интернет-трафика данного сегмента. В пятёрку лидеров также входят Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.