В России начались съёмки сериала "Радар" в духе "Очень странных дел"

Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production начали снимать фантастический сериал "Радар". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В качестве режиссёра и сценариста выступает Константин Смирнов. При этом он написал историю совместно с Алексеем Безенковым. В картине принимают участие Владислав Абашин, Виктория Исакова, Анатолий Кот и другие актёры.
Действие "Радара" разворачивается в 1988 году. Около маленького советского городка, который расположен в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Группа школьников решает найти метеорит. Однако Лёха теряется в лесу. Местные жители начинают его искать. В результате один из них встречается с чем-то очень странным. Вскоре в городке начинают происходить загадочные события — жители ведут себя так, как будто их подменили.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.