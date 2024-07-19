В России начались съёмки сериала "Радар" в духе "Очень странных дел"

Стартовали съёмки сериала "Радар" о загадочных событиях в маленьком городке

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production начали снимать фантастический сериал "Радар". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: freepik.com by kjpargeter, PDM

В качестве режиссёра и сценариста выступает Константин Смирнов. При этом он написал историю совместно с Алексеем Безенковым. В картине принимают участие Владислав Абашин, Виктория Исакова, Анатолий Кот и другие актёры.

Действие "Радара" разворачивается в 1988 году. Около маленького советского городка, который расположен в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Группа школьников решает найти метеорит. Однако Лёха теряется в лесу. Местные жители начинают его искать. В результате один из них встречается с чем-то очень странным. Вскоре в городке начинают происходить загадочные события — жители ведут себя так, как будто их подменили.