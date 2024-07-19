Бизнесмен из Нижнего Тагила выиграл дело об использовании образов героев "Смешариков"

Владелец "Смешариков" не смог отсудить деньги у предпринимателя из Нижнего Тагила

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Владелец бренда "Смешарики" подал в суд на предпринимателя из Нижнего Тагила за использование образов Нюши и Кроша. Однако он проиграл дело. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на Свердловский областной суд.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

В августе 2022 года на сайте бизнесмена обнаружили изображения, которые напоминали Кроша и Нюшу. Портал предлагал изготовить на заказ диваны с картинками известных персонажей. Изначально суд первой инстанции постановил выплатить ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" по 31 тысяче 400 рублей. Тем не менее, предприниматель обжаловал решение в Свердловском областном суде. Бизнесмен отметил, что изображения персонажей на сайте не являются гарантией наличия товаров с ними.

Ранее Pravda.Ru писала, что актриса Мария Шукшина раскритиковала Нюшу из "Смешариков".