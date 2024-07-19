Бизнесмен из Нижнего Тагила выиграл дело об использовании образов героев "Смешариков"

Владелец бренда "Смешарики" подал в суд на предпринимателя из Нижнего Тагила за использование образов Нюши и Кроша. Однако он проиграл дело. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на Свердловский областной суд.
В августе 2022 года на сайте бизнесмена обнаружили изображения, которые напоминали Кроша и Нюшу. Портал предлагал изготовить на заказ диваны с картинками известных персонажей. Изначально суд первой инстанции постановил выплатить ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" по 31 тысяче 400 рублей. Тем не менее, предприниматель обжаловал решение в Свердловском областном суде. Бизнесмен отметил, что изображения персонажей на сайте не являются гарантией наличия товаров с ними.
Ранее Pravda.Ru писала, что актриса Мария Шукшина раскритиковала Нюшу из "Смешариков".
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.