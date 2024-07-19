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Драма из-за комедии: Валерий Гаркалин до конца своих дней сожалел о съёмках в этом фильме

Валерий Гаркалин жалел, что так и не сыграл серьёзную драматическую роль

1:07
Кино

Валерий Гаркалин прославился как комедийный актёр после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова "Ширли-мырли". Вот так, став заложником одной роли, Гаркалин потом долго пытался доказать режиссёрам, что способен на большее.

Валерий Гаркалин жалел, что так и не сыграл серьёзную драматическую роль
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Но известные режиссёры, как и зрители, упорно видели в нём комика. Размышляя о славе и упущенных возможностях, звезда комедии "Ширли-мырли" не мог скрыть своих сожалений.

"Картина, конечно, имела успех. Естественно, моя работа была отмечена. Но она имела и другую сторону, как и любая медаль. Этот успех повернулся ко мне другой стороной, потому что теперь уже ни о каком серьезном предложении я мог и не мечтать. Шлейф комедийного артиста так до сих пор и тащится за мной", — сокрушался артист в августе 2021 года.

Больше его не приглашали на роли, в которых он мог бы проявить себя как герой или драматический актёр. Валерий Гаркалин до конца жизни винил в этом "Ширли-мырли".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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