Драма из-за комедии: Валерий Гаркалин до конца своих дней сожалел о съёмках в этом фильме

Валерий Гаркалин жалел, что так и не сыграл серьёзную драматическую роль

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Валерий Гаркалин прославился как комедийный актёр после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова "Ширли-мырли". Вот так, став заложником одной роли, Гаркалин потом долго пытался доказать режиссёрам, что способен на большее.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Но известные режиссёры, как и зрители, упорно видели в нём комика. Размышляя о славе и упущенных возможностях, звезда комедии "Ширли-мырли" не мог скрыть своих сожалений.

"Картина, конечно, имела успех. Естественно, моя работа была отмечена. Но она имела и другую сторону, как и любая медаль. Этот успех повернулся ко мне другой стороной, потому что теперь уже ни о каком серьезном предложении я мог и не мечтать. Шлейф комедийного артиста так до сих пор и тащится за мной", — сокрушался артист в августе 2021 года.

Больше его не приглашали на роли, в которых он мог бы проявить себя как герой или драматический актёр. Валерий Гаркалин до конца жизни винил в этом "Ширли-мырли".