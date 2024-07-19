Стартовали съёмки продолжения сериала "Казанова" о похождениях обаятельного афериста

Компания "Амедиа Продакшн" начала работать над вторым сезоном ретро-сериала "Казанова". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
Сейчас съёмки проходят в Санкт-Петербурге. В качестве режиссёра выступает Сергей Комаров. В проекте принимают участие Антон Хабаров, Катерина Шпица, Александр Яцко и другие актёры. Премьера состоится в 2025 году.
Действие продолжения сериала происходит через 2 года после событий первого сезона. Игорь Апрельцев обнаруживает, что его портрет исчез с доски розыска. Главный герой решает отправиться в Москву.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.