Стартовали съёмки продолжения сериала "Казанова" о похождениях обаятельного афериста

В Санкт-Петербурге начались съёмки продолжения ретро-сериала "Казанова"

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Амедиа Продакшн" начала работать над вторым сезоном ретро-сериала "Казанова". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

Сейчас съёмки проходят в Санкт-Петербурге. В качестве режиссёра выступает Сергей Комаров. В проекте принимают участие Антон Хабаров, Катерина Шпица, Александр Яцко и другие актёры. Премьера состоится в 2025 году.

Действие продолжения сериала происходит через 2 года после событий первого сезона. Игорь Апрельцев обнаруживает, что его портрет исчез с доски розыска. Главный герой решает отправиться в Москву.