Судьба сериала "Король и Шут" под вопросом: Алексей Горшенёв рассказал о текущих переговорах

Брат Горшенёва прокомментировал перспективы продолжения сериала "Король и Шут"

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По словам Алексея Горшенёва, брата лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва, сейчас идут переговоры о возможных съёмках, но окончательное решение пока не принято.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Кинопоиск Премьеры, PDM

"Всё упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских", — сказал Горшенёв в интервью Газете.ru.

Также у Горшенёва спросили о состоянии проекта по открытию арт-пространства в честь фронтмена группы. Музыкант отметил, что пока не может найти подходящее помещение для покупки или аренды, поэтому обратился в администрацию Санкт-Петербурга и ждёт их решения.