Судьба сериала "Король и Шут" под вопросом: Алексей Горшенёв рассказал о текущих переговорах

По словам Алексея Горшенёва, брата лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва, сейчас идут переговоры о возможных съёмках, но окончательное решение пока не принято.
"Всё упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских", — сказал Горшенёв в интервью Газете.ru.
Также у Горшенёва спросили о состоянии проекта по открытию арт-пространства в честь фронтмена группы. Музыкант отметил, что пока не может найти подходящее помещение для покупки или аренды, поэтому обратился в администрацию Санкт-Петербурга и ждёт их решения.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.