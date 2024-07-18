Кинокомпания 20th Century опубликовала финальный трейлер фильма "Чужой: Ромул", премьера 16 августа

Вышел финальный трейлер фильма "Чужой: Ромул" о космических ужасах

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Кинокомпания 20th Century представила финальный трейлер фильма "Чужой: Ромул" (Alien: Romulus), новой части известной франшизы. В трейлере показан сюжетный старт "Ромула": группа подростков прибывает на заброшенную космическую станцию и оказывается в ловушке чудовищных существ.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал 20th Century Studios, PDM

Фильм снял режиссёр Феде Альварес, а сценарий написал Родольфо Саягес. Оба ранее работали над такими проектами, как "Зловещие мертвецы: Чёрная книга" и "Не дыши". Ридли Скотт, один из создателей оригинального "Чужого", также принял участие в создании фильма в качестве продюсера.

В фильме снялись Кейли Спейни ("Падение империи"), Арчи Рено ("Тень и кость"), Изабела Мерсед ("Одни из нас") и другие.

Премьера фильма "Чужой: Ромул" намечена на 16 августа.