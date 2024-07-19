Девушка Джонни Деппа Власова рассказала, где познакомилась с возлюбленным

Девушка Джонни Деппа рассказала, что познакомилась с ним на кинофестивале

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Юлия Власова, девушка звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа, рассказала, как познакомилась с ним. Об этом пишет издание Комсомольская правда.

Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy, CC BY-SA 4.0

По словам возлюбленной актёра, она встретилась с Джонни Деппом на кинофестивале в 2021 году.

"Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах", — сообщила Юлия Власова.

При этом девушка добавила, что считает Джонни Деппа интересной, загадочной и непредсказуемой личностью.

"Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным", — заявила она.

Ранее Pravda.Ru писала, как Джонни Депп однажды лишился своего состояния.