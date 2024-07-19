Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле
Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье
Поездки на такси подорожают из-за новых требований
Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора
Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее
Стало известно, как бороться с тлей
Кортни Кардашьян с семьей наслаждается поездкой в Австралию
Обзор видеокарт: лучшие модели от 10 до 100 тысяч рублей
Девушка Джонни Деппа Власова рассказала, где познакомилась с возлюбленным

Девушка Джонни Деппа рассказала, что познакомилась с ним на кинофестивале

0:59
Кино

Юлия Власова, девушка звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа, рассказала, как познакомилась с ним. Об этом пишет издание Комсомольская правда.

Девушка Джонни Деппа рассказала, что познакомилась с ним на кинофестивале
Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy, CC BY-SA 4.0

По словам возлюбленной актёра, она встретилась с Джонни Деппом на кинофестивале в 2021 году.

"Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах", — сообщила Юлия Власова.

При этом девушка добавила, что считает Джонни Деппа интересной, загадочной и непредсказуемой личностью.

"Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным", — заявила она.

Ранее Pravda.Ru писала, как Джонни Депп однажды лишился своего состояния.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Девушка Джонни Деппа рассказала, что познакомилась с ним на кинофестивале
Малиновое варенье-пятиминутка: простая и быстрая витаминная заготовка на зиму
"Ингосстрах" застраховал игроков "Рубина"
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
В России разработали технологию производства туалетной бумаги со смываемой втулкой
Как определить, что ваш шампунь вам не подходит
Туристка вернула полную стоимость тура в Турцию из-за тараканов в номере
Врач-гинеколог Мальцева рассказала о рисках для беременных за рулем
Россияне продолжают лидировать в покупке недвижимости в Турции
Nature: на Луне найдена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников