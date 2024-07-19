Девушка Джонни Деппа Власова рассказала, где познакомилась с возлюбленным

Юлия Власова, девушка звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа, рассказала, как познакомилась с ним. Об этом пишет издание Комсомольская правда.
По словам возлюбленной актёра, она встретилась с Джонни Деппом на кинофестивале в 2021 году.
"Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах", — сообщила Юлия Власова.
При этом девушка добавила, что считает Джонни Деппа интересной, загадочной и непредсказуемой личностью.
"Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным", — заявила она.
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