"Собиратель душ" — это недавно вышедший фильм ужасов, где главные роли исполнили Майка Монро и Николас Кейдж. В интервью, посвящённом премьере, Монро рассказала о впечатляющей игре Кейджа.
По мнению Майки, Николас в этом фильме продемонстрировал одну из лучших ролей в своей карьере, а его образ произвёл на неё сильное впечатление.
"Кейдж предпочитает не импровизировать и не сочинять что-то своё. Он стремится воплотить персонажа именно таким, каким его задумал автор, и понимает, как сделать так, чтобы персонаж "работал" на него", — рассказала актриса.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.