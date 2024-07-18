Актриса Майка Монро осталась под сильным впечатлением от актёрской работы Николаса Кейджа в "Собирателе душ"

Актриса Майка Монро была восхищена игрой Николаса Кейджа в "Собирателе душ"

"Собиратель душ" — это недавно вышедший фильм ужасов, где главные роли исполнили Майка Монро и Николас Кейдж. В интервью, посвящённом премьере, Монро рассказала о впечатляющей игре Кейджа.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал NEON, PDM

По мнению Майки, Николас в этом фильме продемонстрировал одну из лучших ролей в своей карьере, а его образ произвёл на неё сильное впечатление.