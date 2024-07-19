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У финала 4-го сезона "Пацанов" появился дисклеймер из-за покушения на Дональда Трампа

Зрители заметили дисклеймер в последней серии 4-го сезона "Пацанов"

1:23
Кино

Подписчики онлайн-кинотеатра Amazon Prime заметили, что перед началом 8-й серии супергеройской ленты "Пацаны" появляется предупреждение о событиях, которые напоминают недавнее покушение на Дональда Трампа. Об этом пишет портал IGN.

Зрители заметили дисклеймер в последней серии 4-го сезона "Пацанов"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В дисклеймере сообщили, что последний эпизод 4-го сезона содержит похожие с недавними событиями сцены. Однако так получилось случайно. Создатели ленты добавили, что они против любого насилия в реальном мире.

"Финал сезона "Пацанов" содержит сцены вымышленного политического насилия, которые могут показаться тревожными некоторым зрителям, особенно в свете травм и трагических человеческих жертв, понесённых во время покушения на бывшего президента Трампа. Эпизод был снят в 2023 году, любые сходства сцен или сюжетных линий с этими реальными событиями являются случайными и непреднамеренными. Amazon, Sony Pictures Television и продюсеры "Пацанов" самым решительным образом отвергают любого рода насилие в реальном мире", — сказано в сообщении.

Напомним, что покушение на бывшего президента США Дональда Трампа произошло 13 июля в рамках предвыборной кампании. Его попытался убить Томас Мэттью Крукс

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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