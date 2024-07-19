У финала 4-го сезона "Пацанов" появился дисклеймер из-за покушения на Дональда Трампа

Подписчики онлайн-кинотеатра Amazon Prime заметили, что перед началом 8-й серии супергеройской ленты "Пацаны" появляется предупреждение о событиях, которые напоминают недавнее покушение на Дональда Трампа. Об этом пишет портал IGN.
В дисклеймере сообщили, что последний эпизод 4-го сезона содержит похожие с недавними событиями сцены. Однако так получилось случайно. Создатели ленты добавили, что они против любого насилия в реальном мире.
"Финал сезона "Пацанов" содержит сцены вымышленного политического насилия, которые могут показаться тревожными некоторым зрителям, особенно в свете травм и трагических человеческих жертв, понесённых во время покушения на бывшего президента Трампа. Эпизод был снят в 2023 году, любые сходства сцен или сюжетных линий с этими реальными событиями являются случайными и непреднамеренными. Amazon, Sony Pictures Television и продюсеры "Пацанов" самым решительным образом отвергают любого рода насилие в реальном мире", — сказано в сообщении.
Напомним, что покушение на бывшего президента США Дональда Трампа произошло 13 июля в рамках предвыборной кампании. Его попытался убить Томас Мэттью Крукс.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.