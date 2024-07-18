Режиссёр "Ворона" рассказал, как Билл Скарсгард погружался в нефть ради идеального кадра

Билл Скарсгард окунулся в нефть для роли в фильме "Ворон"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр фильма "Ворон" Руперт Сандерс поделился, что главный актёр Билл Скарсгард глубоко погрузился в образ Эрика Дрейвена. В интервью журналу Total Film Сандерс рассказал о том, как актёр нырнул в лужу с нефтью ради впечатляющего кадра.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Lionsgate Movies, PDM

"После 40 дней ночных съёмок у нас был большой резервуар с чёрной нефтью, и я спросил Билла, хочет ли он нырнуть в неё и повозиться? Он согласился и тут же прыгнул", — вспоминает Сандерс.

Эти кадры можно увидеть в рекламных роликах и трейлерах. Кажется, что нефть будет частью грима Эрика Дрейвена, а не просто нанесена на его лицо в порыве ярости.

В фильме души Эрика Дрейвена и Шелли Вебстер были жестоко убиты. Получив шанс спасти свою возлюбленную, пожертвовав собой, Эрик отправляется на путь мести, пересекая миры живых и мёртвых, чтобы исправить ошибки.

Российская премьера экранизации готического комикса состоится 22 августа.