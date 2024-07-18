Режиссёр "Ворона" рассказал, как Билл Скарсгард погружался в нефть ради идеального кадра

Режиссёр фильма "Ворон" Руперт Сандерс поделился, что главный актёр Билл Скарсгард глубоко погрузился в образ Эрика Дрейвена. В интервью журналу Total Film Сандерс рассказал о том, как актёр нырнул в лужу с нефтью ради впечатляющего кадра.
"После 40 дней ночных съёмок у нас был большой резервуар с чёрной нефтью, и я спросил Билла, хочет ли он нырнуть в неё и повозиться? Он согласился и тут же прыгнул", — вспоминает Сандерс.
Эти кадры можно увидеть в рекламных роликах и трейлерах. Кажется, что нефть будет частью грима Эрика Дрейвена, а не просто нанесена на его лицо в порыве ярости.
В фильме души Эрика Дрейвена и Шелли Вебстер были жестоко убиты. Получив шанс спасти свою возлюбленную, пожертвовав собой, Эрик отправляется на путь мести, пересекая миры живых и мёртвых, чтобы исправить ошибки.
Российская премьера экранизации готического комикса состоится 22 августа.
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