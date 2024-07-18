Сценарист Майкл Уолдрон покинул проект "Мстители 5" от Marvel, фанаты опасаются задержки фильма

Фанаты разочарованы последними новостями о фильме "Мстители 5"

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

В сети появились новые неутешительные новости о грядущем супергеройском блокбастере "Мстители 5" от студии Marvel, сообщает портал Gamebomb.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал FilmSelect Россия, PDM

По последним данным, из проекта ушёл сценарист Майкл Уолдрон, который занимался пересмотром сценария после своего предшественника Джеффа Лавнесса. Согласно одной из версий, Marvel рассталась с Майклом Уолдроном из-за неудовлетворительного сценария. Это вызвало опасения у фанатов, что выпуск нового фильма может быть отложен на более поздний срок.

На данный момент премьера "Мстителей 5" запланирована на май 2026 года. Первоначально фильм должен был носить название "Мстители: Династия Канга", но после увольнения исполнителя роли Канга, актёра Джонатана Мэйджорса, появилась информация о том, что студия Marvel отказалась от этого персонажа и убрала подзаголовок. По некоторым данным, режиссёром нового фильма может стать Шон Леви, известный по работе над фильмом "Дэдпул и Росомаха" и сериалом Netflix "Очень странные дела".

Сюжет картины пока не раскрыт. Скорее всего, студия Marvel поделится информацией о "Мстителях 5" на выставке San Diego Comic-Con 2024, которая пройдёт с 25 по 28 июля.