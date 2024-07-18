Сценарист Майкл Уолдрон покинул проект "Мстители 5" от Marvel, фанаты опасаются задержки фильма

В сети появились новые неутешительные новости о грядущем супергеройском блокбастере "Мстители 5" от студии Marvel, сообщает портал Gamebomb.
По последним данным, из проекта ушёл сценарист Майкл Уолдрон, который занимался пересмотром сценария после своего предшественника Джеффа Лавнесса. Согласно одной из версий, Marvel рассталась с Майклом Уолдроном из-за неудовлетворительного сценария. Это вызвало опасения у фанатов, что выпуск нового фильма может быть отложен на более поздний срок.
На данный момент премьера "Мстителей 5" запланирована на май 2026 года. Первоначально фильм должен был носить название "Мстители: Династия Канга", но после увольнения исполнителя роли Канга, актёра Джонатана Мэйджорса, появилась информация о том, что студия Marvel отказалась от этого персонажа и убрала подзаголовок. По некоторым данным, режиссёром нового фильма может стать Шон Леви, известный по работе над фильмом "Дэдпул и Росомаха" и сериалом Netflix "Очень странные дела".
Сюжет картины пока не раскрыт. Скорее всего, студия Marvel поделится информацией о "Мстителях 5" на выставке San Diego Comic-Con 2024, которая пройдёт с 25 по 28 июля.
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