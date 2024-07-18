Сериал "Fallout" от Amazon получил 16 номинаций на премию Эмми, превзойдя все ожидания зрителей

Сериал "Fallout" собрал 16 номинаций на премию "Эмми"

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

На протяжении многих лет от теле- и киноадаптаций крупных видеоигр никто не ждал ничего хорошего. Однако за последние пять лет ситуация кардинально изменилась, и в этом году сериал "Fallout" от Amazon продолжил эту новую тенденцию высоких ожиданий.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Prime Video, PDM

"Fallout" превзошёл все ожидания, получив 16 номинаций на премию "Эмми", включая самые престижные награды шоу.

Сериал номинирован за дизайн производства, костюмы, визуальный и звуковой монтаж, сведение звука, грим, дизайн основного заголовка, протезированный грим, музыкальный надзор, визуальные эффекты, координацию трюков, трюковое исполнение и, что особенно важно, за сценарий драматического сериала и выдающийся драматический сериал. Актёр Уолтон Гоггинс также получил номинацию за роль Гуля.

С момента выхода "Fallout" значительно увеличил продажи франшизы и привлёк новую группу поклонников. Возможно, со вторым сезоном он сможет приблизиться к успеху прошлогоднего хита от HBO "Одни из нас", который получил 24 номинации, сообщает playground.ru.