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Сериал "Fallout" от Amazon получил 16 номинаций на премию Эмми, превзойдя все ожидания зрителей

Сериал "Fallout" собрал 16 номинаций на премию "Эмми"

1:14
Кино

На протяжении многих лет от теле- и киноадаптаций крупных видеоигр никто не ждал ничего хорошего. Однако за последние пять лет ситуация кардинально изменилась, и в этом году сериал "Fallout" от Amazon продолжил эту новую тенденцию высоких ожиданий.

Сериал "Fallout" собрал 16 номинаций на премию "Эмми"
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Prime Video, PDM

"Fallout" превзошёл все ожидания, получив 16 номинаций на премию "Эмми", включая самые престижные награды шоу.

Сериал номинирован за дизайн производства, костюмы, визуальный и звуковой монтаж, сведение звука, грим, дизайн основного заголовка, протезированный грим, музыкальный надзор, визуальные эффекты, координацию трюков, трюковое исполнение и, что особенно важно, за сценарий драматического сериала и выдающийся драматический сериал. Актёр Уолтон Гоггинс также получил номинацию за роль Гуля.

С момента выхода "Fallout" значительно увеличил продажи франшизы и привлёк новую группу поклонников. Возможно, со вторым сезоном он сможет приблизиться к успеху прошлогоднего хита от HBO "Одни из нас", который получил 24 номинации, сообщает playground.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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