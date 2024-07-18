Сериал "Fallout" от Amazon получил 16 номинаций на премию Эмми, превзойдя все ожидания зрителей

На протяжении многих лет от теле- и киноадаптаций крупных видеоигр никто не ждал ничего хорошего. Однако за последние пять лет ситуация кардинально изменилась, и в этом году сериал "Fallout" от Amazon продолжил эту новую тенденцию высоких ожиданий.
"Fallout" превзошёл все ожидания, получив 16 номинаций на премию "Эмми", включая самые престижные награды шоу.
Сериал номинирован за дизайн производства, костюмы, визуальный и звуковой монтаж, сведение звука, грим, дизайн основного заголовка, протезированный грим, музыкальный надзор, визуальные эффекты, координацию трюков, трюковое исполнение и, что особенно важно, за сценарий драматического сериала и выдающийся драматический сериал. Актёр Уолтон Гоггинс также получил номинацию за роль Гуля.
С момента выхода "Fallout" значительно увеличил продажи франшизы и привлёк новую группу поклонников. Возможно, со вторым сезоном он сможет приблизиться к успеху прошлогоднего хита от HBO "Одни из нас", который получил 24 номинации, сообщает playground.ru.
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