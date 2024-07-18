Белая ворона, недотепа и чудик: почему Альберт Филозов всегда ездил на метро

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Альберт Филозов, как и его персонажи, в жизни был большой оригинал

Кино

Народный артист России Альберт Леонидович Филозов родился в 1937 году и прошёл незаурядный путь от токаря на заводе шарикоподшипников до профессора Российской академии театрального искусства.

Альберт Филозов, как и его персонажи, в жизни был большой оригинал
Фото: YouTube канал Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД by Скриншот видео YouTube канала Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД, PDM

Филозову часто доставались роли необычных персонажей — "белых ворон", чудаков и недотёп. В жизни он тоже был экстравагантным человеком. Например, долго не вступал в комсомол, потому что, будучи сыном врага народа, считал себя недостойным.

Две грани его личности — душа компании и крайняя закрытость удивительным образом сочетались в его характере. За некую отстранённость от окружающего мира его по-чеховски называли "человеком в футляре".

Филозов был лишён зависти и ревности к более успешным коллегам, искренне радовался чужим успехам. Сам не гнался за длинным рублём и блатом, не признавал личный транспорт и ездил на метро.

Своё изумительное чувство юмора Альберт Леонидович пронёс через всю жизнь и был превосходным рассказчиком. Даже в 78 лет прекрасно пел, танцевал и перевоплощался на сцене и в кино так, что его порой не узнавали близкие друзья.

Филозов снимался практически до самой смерти на 79 году жизни 11 апреля 2016 года. В его фильмографии более 160 работ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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