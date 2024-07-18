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Нонна Гришаева рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу

0:45
Кино

Звезда "Папиных дочек" Нонна Гришаева рассказала, что её первый гонорар составил 3 рубля 50 копеек. Об этом она сообщила сайту aif.ru.

Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО "Музыкальное сердце театра", CC BY-SA 3.0

Актриса уточнила, что в возрасте 5 лет принимала участие в картине "Фотография на стене". На первые заработанные деньги она купила себе куклу.

"Мне было 5 лет, это был фильм "Фотография на стене" с Димой Харатьяном в главной роли. Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу", — рассказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Нонна Гришаева осудила поступок своей героини в "Папиных дочках".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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