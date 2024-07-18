Нонна Гришаева рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Папиных дочек" Нонна Гришаева рассказала, что её первый гонорар составил 3 рубля 50 копеек. Об этом она сообщила сайту aif.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО "Музыкальное сердце театра", CC BY-SA 3.0

Актриса уточнила, что в возрасте 5 лет принимала участие в картине "Фотография на стене". На первые заработанные деньги она купила себе куклу.

"Мне было 5 лет, это был фильм "Фотография на стене" с Димой Харатьяном в главной роли. Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу", — рассказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Нонна Гришаева осудила поступок своей героини в "Папиных дочках".