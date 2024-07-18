Нонна Гришаева рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Звезда "Папиных дочек" Нонна Гришаева рассказала, что её первый гонорар составил 3 рубля 50 копеек. Об этом она сообщила сайту aif.ru.
Актриса уточнила, что в возрасте 5 лет принимала участие в картине "Фотография на стене". На первые заработанные деньги она купила себе куклу.
"Мне было 5 лет, это был фильм "Фотография на стене" с Димой Харатьяном в главной роли. Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу", — рассказала актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Нонна Гришаева осудила поступок своей героини в "Папиных дочках".
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