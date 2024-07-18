Мультфильм "Головоломка 2" продолжает бить рекорды по кассовым сборам

Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" превысили отметку в 1,371 миллиарда долларов. Соответствующие данные опубликованы на портале Box Office Mojo.
Таким образом, анимационный проект занял вторую строчку самых кассовых мультфильмов в истории. "Головоломка 2" обогнала по сборам картины "Суперсемейка 2" (1,242 миллиарда долларов), "Холодное сердце" (1,274 миллиарда долларов) и "Братья Супер Марио в кино" (1,361 миллиарда долларов). Пока в рейтинге лидирует мультфильм "Холодное сердце 2" (1,451 миллиарда долларов).
Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Тревожность, Зависть, Смущение и Скука.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.