Милош Бикович раскрыл, в каких проектах он никогда не будет участвовать

Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Популярный российский актёр серб Милош Бикович, известный по сериалу "Отель "Элеон"", фильмам "Лёд" и "Холоп" поделился своими предпочтениями в выборе проектов для участия.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось, PDM

Актёр заявил, что не собирается сниматься в фильмах, которые могут нанести вред обществу. Он подчеркнул, что ему неинтересны слишком политизированные, с негативным посылом работы, которые, по его мнению, часто создаются не из художественных соображений, а из-за модных трендов.

"Я не люблю деструктивные и слишком политически окрашенные проекты. Например, такие, которые будто бы сняты по модным трендам, но на самом деле являются политическими", — отметил Бикович.

Кроме того, актёр выразил желание исполнить роль русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского в будущем.

Ранее Pravda.Ru писала, что Скарлетт Йоханссон заподозрили в родстве с женой Ленина из-за поразительного сходства.