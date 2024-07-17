Стало известно, что означает первая буква в фамилии Марины Влади

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Три сестры Марины Влади связали жизнь с кинематографом

1:02
Кино

У Марины Влади, супруги Владимира Высоцкого, было три сестры: Ольга, Татьяна и Милица. Все они родились во Франции.

Три сестры Марины Влади связали жизнь с кинематографом
Фото: YouTube канал LIFE TV by Скриншот видео YouTube канала LIFE TV, PDM

Их отец, Владимир Васильевич Поляков-Байдаров, был оперным певцом, а мать, Милица Энвальд, - балериной. Владимир Васильевич был коренным москвичом, выпускником Московской консерватории. Милица же была дочерью русского генерала и воспитанницей Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге.

Все девочки, как и их родители, связали свою жизнь с искусством. Три сестры стали актрисами, а одна из них — режиссёром.

Все они выбрали себе псевдонимы, начинающиеся на букву V, что означало "Виктория", то есть "победа". Так появились Ольга Варен, Одиль Версуа, Элен Валье и, конечно, Марина Влади.

Ранее Pravda. Ru писала, что Скарлетт Йоханссон заподозрили в родстве с женой Ленина из-за поразительного сходства.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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