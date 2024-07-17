Стало известно, что означает первая буква в фамилии Марины Влади

Три сестры Марины Влади связали жизнь с кинематографом

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

У Марины Влади, супруги Владимира Высоцкого, было три сестры: Ольга, Татьяна и Милица. Все они родились во Франции.

Фото: YouTube канал LIFE TV by Скриншот видео YouTube канала LIFE TV, PDM

Их отец, Владимир Васильевич Поляков-Байдаров, был оперным певцом, а мать, Милица Энвальд, - балериной. Владимир Васильевич был коренным москвичом, выпускником Московской консерватории. Милица же была дочерью русского генерала и воспитанницей Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге.

Все девочки, как и их родители, связали свою жизнь с искусством. Три сестры стали актрисами, а одна из них — режиссёром.

Все они выбрали себе псевдонимы, начинающиеся на букву V, что означало "Виктория", то есть "победа". Так появились Ольга Варен, Одиль Версуа, Элен Валье и, конечно, Марина Влади.

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