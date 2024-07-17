Слухи о том, что американская актриса Скарлетт Йоханссон имеет родственные связи с Надеждой Крупской, женой Владимира Ленина, не подтвердились. Несмотря на внешнее сходство между ними, эта информация оказалась мифом.
Однако у Скарлетт действительно есть связь с Россией, и не только благодаря её роли Наташи Романовой в фильмах о Мстителях.
Её бабушку по материнской линии звали Дороти Чодош. Она выросла в Нью-Йорке, а её родители — Изадор Чодош и Хана Вайнштейн — незадолго до рождения Дороти эмигрировали из Минска, который тогда был частью Российской империи, в США.
Ранее Pravda.Ru писала, что стало известно о свадьбе самой красивой внучки Никиты Михалкова.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.