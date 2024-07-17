Скарлетт Йоханссон — родственница Надежды Крупской: правда или домысел?

Скарлетт Йоханссон заподозрили в родстве с женой Ленина из-за поразительного сходства

Слухи о том, что американская актриса Скарлетт Йоханссон имеет родственные связи с Надеждой Крупской, женой Владимира Ленина, не подтвердились. Несмотря на внешнее сходство между ними, эта информация оказалась мифом.

Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK/c-women.ru by Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK/Неизвестный, PDM

Однако у Скарлетт действительно есть связь с Россией, и не только благодаря её роли Наташи Романовой в фильмах о Мстителях.

Её бабушку по материнской линии звали Дороти Чодош. Она выросла в Нью-Йорке, а её родители — Изадор Чодош и Хана Вайнштейн — незадолго до рождения Дороти эмигрировали из Минска, который тогда был частью Российской империи, в США.

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