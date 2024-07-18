Колин Фёрт сыграет в сериале о юном Шерлоке Холмсе от Гая Ричи

Звезда ленты "Гордость и предубеждение" 1995 года Колин Фёрт примет участие в сериале про юного Шерлока Холмса. Об этом пишет издание Variety.
Пока не сообщается, какую роль исполнит актёр. Однако он точно не сыграет Шерлока Холмса. Его воплотит на экране Хиро Файнс Тиффин. При этом известно, что в качестве режиссёра проекта выступит Гай Ричи. Ранее он работал над фильмом "Министерство неджентльменских дел".
В основе сюжета проекта будут лежать книги писателя Энди Лейна. Сериал не будет связан с лентой "Шерлок" Стивена Моффата и Марка Гэтисса.
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