Колин Фёрт сыграет в сериале о юном Шерлоке Холмсе от Гая Ричи

Колин Фёрт присоединился к касту сериала о юном Шерлоке Холмсе

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Звезда ленты "Гордость и предубеждение" 1995 года Колин Фёрт примет участие в сериале про юного Шерлока Холмса. Об этом пишет издание Variety.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Пока не сообщается, какую роль исполнит актёр. Однако он точно не сыграет Шерлока Холмса. Его воплотит на экране Хиро Файнс Тиффин. При этом известно, что в качестве режиссёра проекта выступит Гай Ричи. Ранее он работал над фильмом "Министерство неджентльменских дел".

В основе сюжета проекта будут лежать книги писателя Энди Лейна. Сериал не будет связан с лентой "Шерлок" Стивена Моффата и Марка Гэтисса.