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Колин Фёрт сыграет в сериале о юном Шерлоке Холмсе от Гая Ричи

Колин Фёрт присоединился к касту сериала о юном Шерлоке Холмсе

0:44
Кино

Звезда ленты "Гордость и предубеждение" 1995 года Колин Фёрт примет участие в сериале про юного Шерлока Холмса. Об этом пишет издание Variety.

Колин Фёрт присоединился к касту сериала о юном Шерлоке Холмсе
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Пока не сообщается, какую роль исполнит актёр. Однако он точно не сыграет Шерлока Холмса. Его воплотит на экране Хиро Файнс Тиффин. При этом известно, что в качестве режиссёра проекта выступит Гай Ричи. Ранее он работал над фильмом "Министерство неджентльменских дел".

В основе сюжета проекта будут лежать книги писателя Энди Лейна. Сериал не будет связан с лентой "Шерлок" Стивена Моффата и Марка Гэтисса.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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