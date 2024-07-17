Райан Рейнольдс пожертвовал своим гонораром ради сценаристов для съёмок первого "Дэдпула"

Недавно актёр Райан Рейнольдс дал интервью журналистам из The New York Times, где вспомнил о съёмках первого "Дэдпула". Рейнольдс признался, что настолько сильно хотел, чтобы фильм вышел в свет, что даже поделился частью своего гонорара со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником.
"Я даже отказался от своей платы за фильм, лишь бы он увидел свет. Изначально студия не разрешала сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику присутствовать на съёмочной площадке, поэтому мне пришлось пожертвовать остатком своего гонорара, чтобы они могли работать вместе со мной. Таким образом мы фактически создали комнату сценаристов," — рассказал он.
Кроме того, актёр отметил, что главными врагами творчества являются избыточное количество времени и денег, а у этого фильма не было ни того, ни другого.
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