Райан Рейнольдс пожертвовал своим гонораром ради сценаристов для съёмок первого "Дэдпула"

Райан Рейнольдс отказался от гонорара ради выхода "Дэдпула"

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Недавно актёр Райан Рейнольдс дал интервью журналистам из The New York Times, где вспомнил о съёмках первого "Дэдпула". Рейнольдс признался, что настолько сильно хотел, чтобы фильм вышел в свет, что даже поделился частью своего гонорара со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

"Я даже отказался от своей платы за фильм, лишь бы он увидел свет. Изначально студия не разрешала сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику присутствовать на съёмочной площадке, поэтому мне пришлось пожертвовать остатком своего гонорара, чтобы они могли работать вместе со мной. Таким образом мы фактически создали комнату сценаристов," — рассказал он.

Кроме того, актёр отметил, что главными врагами творчества являются избыточное количество времени и денег, а у этого фильма не было ни того, ни другого.