Сергей Бурунов начал озвучивать Леонардо Ди Каприо в 2004 году. В общей сложности на русском языке вышло 13 фильмов, где американский актёр говорит голосом российского коллеги. Среди них — "Авиатор", "Джанго освобожденный", "Великий Гэтсби" и другие.
Год назад вышел новый проект с участием Ди Каприо — "Убийцы цветочной Луны". Однако для озвучки этого фильма выбрали другого актёра — Владимира Маслакова. До этого он озвучивал Ди Каприо в фильме "Пляж". Такое решение стало неожиданностью для зрителей.
Недавно Бурунов решил пролить свет на эту ситуацию. В YouTube-шоу "Вопрос ребром" он рассказал, как всё произошло. Его пригласили на пробы, в которых он, конечно, принял участие. Однако в последний момент стало известно, что роль досталась другому актёру. Точная причина ему неизвестна, но у него есть своё объяснение.
"Я не знаю, можно ли это говорить… Можно. Выяснилось, что так как Apple TV от нас ушёл, они не хотели делать из этого громкое событие. Они не хотели, чтобы все знали, что Ди Каприо озвучил известный человек. Поэтому выбрали нейтрального человека. И он (фильм — прим. ред.) прошёл и прошёл. А так могла бы быть громкая премьера", — рассказал актёр.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.