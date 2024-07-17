Сергей Бурунов рассказал о причинах замены его голоса в новом фильме с Леонардо Ди Каприо

Почему Сергей Бурунов больше не озвучивает Леонардо Ди Каприо?

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Сергей Бурунов начал озвучивать Леонардо Ди Каприо в 2004 году. В общей сложности на русском языке вышло 13 фильмов, где американский актёр говорит голосом российского коллеги. Среди них — "Авиатор", "Джанго освобожденный", "Великий Гэтсби" и другие.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Gazgolder, PDM

Год назад вышел новый проект с участием Ди Каприо — "Убийцы цветочной Луны". Однако для озвучки этого фильма выбрали другого актёра — Владимира Маслакова. До этого он озвучивал Ди Каприо в фильме "Пляж". Такое решение стало неожиданностью для зрителей.

Недавно Бурунов решил пролить свет на эту ситуацию. В YouTube-шоу "Вопрос ребром" он рассказал, как всё произошло. Его пригласили на пробы, в которых он, конечно, принял участие. Однако в последний момент стало известно, что роль досталась другому актёру. Точная причина ему неизвестна, но у него есть своё объяснение.