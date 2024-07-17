Александр Петров: от восхищения до критики — как популярность стала его главным врагом

Александр Петров: почему актёр стал мишенью для хейтеров?

1:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Александр Петров, будучи одним из самых популярных актёров, часто подвергается критике зрителей. Задумывались ли вы, почему именно он вызывает такое недовольство?

Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0

Когда Петров только начинал свою карьеру, к нему не было особых претензий. Люди хвалили его работы и с нетерпением ждали новых ролей. Но со временем он стал настолько популярным, что у зрителей сложилось впечатление, что актёр появляется в каждом втором фильме. Это и вызвало раздражение: неужели нет других актёров? В какой-то момент Петров взял творческую паузу и около полутора лет не появлялся на экранах. Но неясно, улучшило ли это его репутацию.

"Именно из-за слишком частого появления в различных проектах он так начал раздражать зрителя. Это как с Безруковым", — отметил один из пользователей, с которым многие согласились.

Ещё одной причиной недовольства зрителей является однообразная игра актера. Говорят, что Петров остается самим собой, будь то роль полицейского или бизнесмена. По мнению критиков, его персонажи неотличимы друг от друга. Однако многие зрители убеждены в обратном: считают, что актёр очень талантлив и создаёт уникальные образы. Поэтому эта причина вызывает споры, и прийти к единому мнению сложно.

"Везде одинаковый" — один из самых популярных комментариев о Петрове.

Несмотря на критику, режиссёры продолжают приглашать Петрова в свои проекты. И надо сказать, что фильмы с его участием пользуются спросом и имеют хорошие кассовые сборы. Это значит, что далеко не все не любят Петрова, и он вполне справляется со своими задачами, сообщает портал "Киноафиша".