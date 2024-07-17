Завершены съёмки исторического сериала "Александр I" о российском императоре XIX века, главную роль исполнил Евгений Романцов

Завершены съёмки сериала "Александр I" с Евгением Романцовым в главной роли

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Завершены съемки исторического сериала "Александр I", посвященного российскому императору начала XIX века. Главную роль в этом масштабном многосерийном проекте сыграл Евгений Романцов.

Фото: pixabay.com by [1], PDM

Создатели сериала снимали в исторических интерьерах и локациях, таких как Государственный музей-заповедник "Царское село", Казанский собор, дом Александра Меншикова, Мраморный дворец, а также в Москве и павильонах студии "Мосфильм". Для съемок было создано более четырех тысяч костюмов, а актеры осваивали верховую езду и обращение с оружием той эпохи.

"Для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой — заставляет об этой повседневности подумать", — прокомментировал режиссёр проекта Артём Насыбулин.

По сюжету, Александр, испытывая чувство вины за смерть своего отца Павла I, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять интригам аристократов и властной матери. Он понимает, что России угрожает война с Наполеоном и начинает готовиться к неизбежному конфликту.