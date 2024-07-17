Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скарлетт Йоханссон заподозрили в родстве с женой Ленина из-за поразительного сходства
Сергей Лавров признал США и Израиль главными поджигателями войны на Ближнем Востоке
Владимир Пресняков поздравил Леонида Агутина с днём рождения
Эксперты рассказали, как приучить собаку к одежде
Диетолог Панкова: соланин — яд, содержащийся в молодом зелёном картофеле
Как приготовить идеальную шарлотку: рецепт с лайфхаками от кондитера
Врач-косметолог Плешкова: как достичь сияющей и ухоженной кожи
Хотите ранние, пышные петунии? Тогда узнайте как
Как понять, что ваш парфюм пора заменить: простые советы
Завершены съёмки исторического сериала "Александр I" о российском императоре XIX века, главную роль исполнил Евгений Романцов

Завершены съёмки сериала "Александр I" с Евгением Романцовым в главной роли

1:19
Кино

Завершены съемки исторического сериала "Александр I", посвященного российскому императору начала XIX века. Главную роль в этом масштабном многосерийном проекте сыграл Евгений Романцов.

Завершены съёмки сериала "Александр I" с Евгением Романцовым в главной роли
Фото: pixabay.com by [1], PDM

Создатели сериала снимали в исторических интерьерах и локациях, таких как Государственный музей-заповедник "Царское село", Казанский собор, дом Александра Меншикова, Мраморный дворец, а также в Москве и павильонах студии "Мосфильм". Для съемок было создано более четырех тысяч костюмов, а актеры осваивали верховую езду и обращение с оружием той эпохи.

"Для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой — заставляет об этой повседневности подумать", — прокомментировал режиссёр проекта Артём Насыбулин.

По сюжету, Александр, испытывая чувство вины за смерть своего отца Павла I, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять интригам аристократов и властной матери. Он понимает, что России угрожает война с Наполеоном и начинает готовиться к неизбежному конфликту.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Последние материалы
Владимир Пресняков поздравил Леонида Агутина с днём рождения
Эксперты рассказали, как приучить собаку к одежде
Диетолог Панкова: соланин — яд, содержащийся в молодом зелёном картофеле
Как приготовить идеальную шарлотку: рецепт с лайфхаками от кондитера
Врач-косметолог Плешкова: как достичь сияющей и ухоженной кожи
Хотите ранние, пышные петунии? Тогда узнайте как
Как понять, что ваш парфюм пора заменить: простые советы
Все приглашенные МОК борцы из России отказались от участия в Олимпиаде в Париже
В России планируют поднять утилизационный сбор на автомобили на 85% c 1 октября
Frontiers: белок STAT3 усиливает иммунную защиту при лейкозе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников